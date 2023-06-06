Речь об участке дороги между домами № 16г по улице Студенческой и № 1 по ул. 1-й Кирпичный проезд. Местные жители жалуются на ямы, колдобины и отсутствие тротуаров с освещением. Напомним,

Речь об участке дороги между домами № 16г по улице Студенческой и № 1 по ул. 1-й Кирпичный проезд. Местные жители жалуются на ямы, колдобины и отсутствие тротуаров с освещением. Напомним, недавно наша съемочная группа выезжала на место и общалась с местными жителями. Люди требуют требуют обеспечить их нормальной дорогой. Мы отправили в мэрию запрос.