Речь об участке дороги между домами № 16г по улице Студенческой и № 1 по ул. 1-й Кирпичный проезд. Местные жители жалуются на ямы, колдобины и отсутствие тротуаров с освещением. Напомним,
<a href="https://33live.ru/novosti/06-06-2023-vlasti-rasskazali-kogda-budut-remontirovat-uchastok-dorogi-na-ulice-studencheskoj.html" target="_blank">Власти рассказали, когда будут ремонтировать участок дороги на улице Студенческой</a> - Речь об участке дороги между домами № 16г по улице Студенческой и № 1 по ул. 1-й Кирпичный проезд. Местные жители жалуются на ямы, колдобины и отсутствие тротуаров с освещением. Напомним,
[url=https://33live.ru/novosti/06-06-2023-vlasti-rasskazali-kogda-budut-remontirovat-uchastok-dorogi-na-ulice-studencheskoj.html]Власти рассказали, когда будут ремонтировать участок дороги на улице Студенческой[/url] - Речь об участке дороги между домами № 16г по улице Студенческой и № 1 по ул. 1-й Кирпичный проезд. Местные жители жалуются на ямы, колдобины и отсутствие тротуаров с освещением. Напомним,