Стоимость работ оценивается в 17,6 млн рублей.
Во Владимире дорогу на улице Чапаева заасфальтируют после ремонта ливнёвки. Об этом рассказали коллеги из
«Владимирводоканалу» предстоит проложить около 250 метров трубы диаметром 300 мм, построить минимум четыре дождеприемника и семь промежуточных колодцев.
После этого компания «ВладАвтоДор» приступит к фрезерованию старого слоя асфальта. Всего предстоит отремонтировать 6 420 квадратных метров дороги и 1 436 квадратных метров тротуара. Стоимость работ оценивается в 17,6 млн рублей.