Стоимость работ оценивается в 17,6 млн рублей.

Во Владимире дорогу на улице Чапаева заасфальтируют после ремонта ливнёвки. Об этом рассказали коллеги из«Владимирводоканалу» предстоит проложить около 250 метров трубы диаметром 300 мм, построить минимум четыре дождеприемника и семь промежуточных колодцев.После этого компания «ВладАвтоДор» приступит к фрезерованию старого слоя асфальта. Всего предстоит отремонтировать 6 420 квадратных метров дороги и 1 436 квадратных метров тротуара. Стоимость работ оценивается в 17,6 млн рублей.