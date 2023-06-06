Первым делом – ливневки. Во Владимире на улице Чапаева начался капитальный ремонт дороги. Но начнут обновление не с асфальта, а с дождевой канализации. Перед основными работами

Первым делом – ливневки. Во Владимире на улице Чапаева начался капитальный ремонт дороги. Но начнут обновление не с асфальта, а с дождевой канализации. Перед основными работами специалисты муниципального предприятия «Владимирводоканал» проложат около 250 м трубы диаметром 300 мм, построят не менее 4 дождеприемных и 7 промежуточных колодцев. Закончат установку ливневой сети, ориентировочно, к концу текущей