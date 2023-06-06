Мэрия и сотрудники профильных подразделений продолжают проводить рейды по ликвидации точек незаконной торговли. На улице Полины Осипенко, напротив входа в супермаркет, традиционно продают

Мэрия и сотрудники профильных подразделений продолжают проводить рейды по ликвидации точек незаконной торговли. На улице Полины Осипенко, напротив входа в супермаркет, традиционно продают фрукты и овощи прямо из машины. Для удобства часть товара лежит на столе. Насколько законна эта торговля решили проверить участники рейда. Оказалось, что медицинских книжек и сертификатов на товар продавцы предоставить не