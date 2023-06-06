Во Владимире прошел самый крупный танцевальный флешмоб на свежем воздухе. Самый крупный...

Во Владимире прошел самый крупный танцевальный флешмоб на свежем воздухе.Самый крупный танцевальный флешмоб во Владимире на свежем воздухе организовала танцевальная академия Ла ви Данца. О том, как это было , расскажет Александра Лебедикова.Уникальный микс живой музыки и танцев. На сцене - участники двух творческих пространств. Ученики танцевальной академии "LaViDanza" и музыкальной лаборатории "MuzLab.Pro". Большой совместный концерт они проводят впервые.Танцевальная академия "LaViDanza" появилась во Владимире семь лет назад. Её основатель и руководитель - хореограф Валерия Лебедева. Вместе с командой профессиональных преподавателей девушка обучила уже более пяти тысяч владимирцев "двигаться в такт". Среди них как маленькие дети, так и взрослые. Многие начинают заниматься с нуля. Каждый выход на сцену для них - смелый вызов.Валерия Лебедева, руководитель танцевальной академии "LaViDanza":- Мне кажется танцы нужны всем. Для хорошего настроения, для мозга, чтобы он хорошо думал, чтобы у нас не было альцгеймера. Чтобы мы позаботились о своем здоровье заранее.K-pop, сальса, бачата, зумба . В студии "LaViDanza" представлено более десяти танцевальных направлений. У каждого своя история и ритм. Вот, например кизомба. Чувственный танец, зародившийся в начале восьмидесятых в столице Анголы - Луанде. Его главная цель - обмен энергией и чувствами, для которого необходимы полное доверие и взаимопонимание между партнерами.Ирина Куликова, преподаватель танцевальной академии "LaViDanza":- Кизомба состоит из множества подстилей, каждый из которых пронизан африканским грувом. Это модно, это стильно, это очень музыкально. С 2017 года достаточное количество ребят познакомились с направлением и успешно его сейчас танцуют и развивают.Аня занимается танцами уже пятнадцать лет. Посещает мастер-классы, получает хореографическое образование. В академию "LaViDanza" она пришла в качестве преподавателя. Её направление - контемпорари.Анна Свистунова, преподаватель танцевальной академии "LaViDanza":- Контемпорари - это душа,это то, что исходит от сердца.Это не отточенная хореография в основном.Это то, что в сердце. Танец - это язык, с помощью которого можно сказать то, что нельзя выразить словами.Пока одни кружатся в танце, другие - поют. Анастасия - врач кардиолог. Музыка - ее хобби с детства. Однако заниматься вокалом регулярно девушка начала шесть лет назад. Сегодня - она опытный исполнитель, планирующий записать собственную песню.Анастасия, ученица музыкальной лаборатории "MuzLab.Pro":- Я просто вбила в Яндексе "Занятия вокалом во Владимире" и "MuzLab.Pro" был первой строкой. В принципе меня сразу все устроило. Я даже не металась в выборе. Мне очень нравится. Классные ребята там работают, начиная администраторами, заканчивая педагогами.Музыкальная лаборатория "MuzLab.Pro" -современное музыкальное пространство в самом центре Владимира. Здесь находят единомышленников, учатся петь и даже записывают собственные треки.Алёна Шелепова, руководитель музыкальной лаборатории "MuzLab.Pro":- У нас есть наше музыкальное комьюнити,которое живет и за стенами лаборатории.Мы вместе ходим и в караоке и просто куда-то погулять.Поэтому это называется лабораторией. Плюс у нас преподаются и вокал, и фортепиано, и гитара, и барабаны. Соответственно, много предметов и можно действительно делать из этого что-то такое классное музыкальное.Объединил участников концерта - красочный флешмоб. Все движения выучены заранее. В танце приняли участие более пятидесяти человек. Это не только ученики творческих пространств, но и те, кто узнал о флешмобе из социальных сетей.Музыка и танец - целый мир, полный удивительных открытий. Здесь каждый находит свое. И участники этого концерта - яркий тому пример.Александра Лебедикова, Андрей Беляков, Вести-Владимир