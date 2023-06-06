На него завели уголовное дело.

Во Владимирском централе на заключённого завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Об этом рассказали в УФСБ.По версии следствия, осужденный, отбывающий наказание в ФКУ Т-2, является сторонником нацистской идеологии. Уроженец Украины 1958 года рождения в присутствии других зэков высказывался в поддержку действий Гитлера во время Второй мировой войны. В мае на него завели уголовное дело.Добавим, что сейчас он мотает пятилетний срок сразу по нескольким статьям УК РФ - ч. 1 ст. 30 ч.1 ст.205, ч.1 ст.223.1, ч.1 ст.222.1, ч.1 ст.297, ч. 1 ст. 223.