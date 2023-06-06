Это связано с работами по обрезке деревьев, сообщили в мэрии. Движение по улице Моторной ограничат 8 и 9 июня с 7 до 16 часов. Для тех, кто не знает, эта маленькая улица располагается между

Это связано с работами по обрезке деревьев, сообщили в мэрии. Движение по улице Моторной ограничат 8 и 9 июня с 7 до 16 часов. Для тех, кто не знает, эта маленькая улица располагается между улицами Мира и 1-ой Пионерской, в районе дома №67 на 1-ой Пионерской. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!