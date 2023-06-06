Прокурорами внесено 36 представлений. Устранение всех выявленных нарушений - на контроле.

Во Владимирской области 370 детских площадок признаны опасными для детей. Прокуратура региона провела проверку. При содержании и эксплуатации объектов выявлены многочисленные нарушения.Прокуроры зафиксировали отсутствие ударопоглощающих покрытий, крепежей на отдельных элементах, ржавчину, нарушение целостности конструкций, отслоение краски и множество других дефектов.Прокурорами внесено 36 представлений. Устранение всех выявленных нарушений - на контроле.