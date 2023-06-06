Мероприятия пройдут на базе Областной научной библиотеки и библиотеки для детей и молодёжи.

Во Владимирской области 6 июня отметят Пушкинский день России. Мероприятия пройдут на базе Областной научной библиотеки и библиотеки для детей и молодёжи.В первой в 11:00 начнётся литературный час «Пушкин и французский язык». В 17:30 стартует поэзии.Областная библиотека для детей и молодёжи приглашает на познавательно-игровые программы по сказкам Александра Пушкина, интерактивные игры и чтения.В 18:30 в филармонии выступит Русский оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств России Анатолия Антонова, который исполнит романсы и арии из опер, написанные по произведениям великого русского поэта.С 11:00 до 14:00 по маршруту №8 будет ездить «Литературный троллейбус».