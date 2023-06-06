Во владимирской области, 7 июня ожидается дождь с грозой. По прогнозам Гисметео, во Владимирской...

Во владимирской области, 7 июня ожидается дождь с грозой.По прогнозам Гисметео, во Владимирской области к вечеру 7 июня пройдет дождь с грозой. Погода будет теплой. Температура воздуха днем до +22°C. Ночью столбик термометра опустится до +8°C.Ветер западный, 4м/с.Атмосферное давление 749 - 752 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды7 июня отмечается день памяти священномученика Ферапонта и Ивана Предтечи. В прежние времена этот день называли медвяными росами, Ферапонт Рябинник. В народе об этом дне говорят: «С Иванова дня пошли вредные (медяные) росы, приносящие болезни растениям». 7 июня часто гремят грозы. Особенно наши предки наблюдали в этот день за рябиной: если на ней много цветов – будет хороший урожай хлеба. А вот если рябина поздно расцветает, то осень будет долгой.Фото pxfuel.com