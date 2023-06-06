Во Владимирской области ликвидировали крупный пожар на производстве по обработке дерева. Утром 6...

Во Владимирской области ликвидировали крупный пожар на производстве по обработке дерева.Утром 6 июня 2023 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре на производстве по обработке дерева в посёлке Головино, Киржачского района. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.По прибытии спасателей наблюдалось открытое горение кровли. Существовала угроза распространения огня на все здания производства. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на общей площади 300 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России по Владимирской области.Информация о погибших и пострадавших не поступала.К ликвидации пожара привлекались от МЧС 2 единицы техники, 7 человек личного состава. А также добровольная пожарная команда «Аленино» 1 единица техники, 3 человека личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото pxfuel.com