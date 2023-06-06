Оборот напитка ограничен до окончания разбирательств.

Во Владимирской области МВД конфисковало почти 5000 литров Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе регионального УМВД.В полицию поступила информация о возможном наличии в регионе опасного напитка, от которого . В ходе обыска одного из складов во Владимире обнаружен тот самый напиток, произведённый во Самарской области.Изъято 90 кег по 30 литров каждая. Ещё более 70 кег обнаружено в Муроме. Всю продукцию отправят на экспертизу. Её оборот ограничен до окончания разбирательств.Проверки продолжаются.