По замыслу учений в резервуаре вертикальном стальном объемом 10 тыс. куб. м произошел «взрыв» с последующим разрушением ёмкости, вытеканием нефтепродукта в обвалование резервуара и воспламенением.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» провело плановые пожарно-тактические учения на промежуточной перекачивающей станции (ППС) «Второво» во Владимирской области.По замыслу учений в резервуаре вертикальном стальном объемом 10 тыс. куб. м произошел «взрыв» с последующим разрушением ёмкости, вытеканием нефтепродукта в обвалование резервуара и воспламенением. Возникла угроза возгорания рядом стоящего резервуара. Системы автоматической установки пожаротушения и водяного орошения ёмкости «вышли из строя». Устройства водяного охлаждения соседнего резервуара были исправны и запустились в автоматическом режиме.После получения первых сигналов персонал станции произвел необходимые технологические переключения. Оперативно на место прибыли члены добровольной пожарной дружины объекта. Совместно с персоналом нефтеперекачивающей станции были приняты меры по эвакуации людей, а также организована работа оперативного штаба.Были реализованы мероприятия по локализации и ликвидации условного пожара, охлаждению «горящего» и соседнего резервуаров. Проведена подача огнетушащих средств с использованием пожарных пеноподъемников.В мероприятии принимали участие пожарно-спасательное подразделение по охране ППС «Второво», а также ремонтно-эксплуатационный персонал станции - всего 27 человек, использовалось 4 единицы пожарной техники.По итогам персонал ППС «Второво» подтвердил готовность к выполнению практических действий по ликвидации нештатных ситуаций на объектах компании. Все поставленные цели и задачи были достигнуты - условный пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.