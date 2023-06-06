Во Владимирской области обнаружили и изъяли кеги с опасным алкогольным напитком, от употребления которого погибли почти 20 человек. Выпил, почувствовал себя плохо, умер – так описывают в

Во Владимирской области обнаружили и изъяли кеги с опасным алкогольным напитком, от употребления которого погибли почти 20 человек. Выпил, почувствовал себя плохо, умер – так описывают в СМИ последствия употребления слабоалкогольного напитка “Мистер Сидр”. Все началось в Ульяновской области, там с 3 июня в больницу стали обращаться люди с признаками отравления. Есть погибшие, достоверное число