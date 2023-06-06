Во Владимирской области подать заявление в колледж можно через портал Госуслуг. На Госуслугах...

Во Владимирской области подать заявление в колледж можно через портал Госуслуг.На Госуслугах начался приём заявлений в колледжи. Документы можно подать в любое количество учебных заведений. К сервису уже подключились 1129 колледжей в 36 регионах.На творческие специальности на очную форму обучения заявления можно подать до 10 августа, на остальные - до 15 августа. Если останутся свободные места, то прием документов на "очку" продлят до ноября. В личном кабинете на Госуслугах можно отслеживать всю информацию о "движении" заявления, дате проведения дополнительных вступительных экзаменов и их результатах.