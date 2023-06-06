Более 100 участников из 20-ти регионов зон оперативной ответственности энергокомпании в течение 4-х дней будут бороться за звание лучших по учёту электроэнергии и оптимизации потерь.

По поручению генерального директора ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского в Суздале Владимирской области начался Межфилиальный финал соревнований профессионального мастерства работников блока реализации услуг Обществ. Более 100 участников из 20-ти регионов зон оперативной ответственности энергокомпании в течение 4-х дней будут бороться за звание лучших по учёту электроэнергии и оптимизации потерь.Командам предстоит пройти несколько этапов: проверить знания в области охраны труда, выявить факты неучтенного потребления электроэнергии с помощью виртуального тренажера, на тренировочных стендах оценить пригодность к работе и заменить расчетные приборы учета, произвести монтаж шкафа устройства сбора и передачи данных, провести пуско-наладочные работы. В программном комплексе «Пирамида Сети» энергетики определят показатели надежности и качества электроэнергии и восстановят удаленный сбор данных. В полевых условиях специалисты проверят актуальность поопорных схем 0,4 кВ и балансовых групп, выявят неисправности приборов учета и факты вмешательства в их работу.«Снижение потерь электроэнергии до уровня технических – одна из стратегических целей нашей компании. Соревнования профессионального мастерства собрали лучших специалистов по данному направлению, и, уверен, станут эффективной площадкой для обмена опытом и совместного решения стоящих перед нами задач», – отметил Игорь Маковский.Реклама.