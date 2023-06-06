Во Владимирской области в девятый раз пройдет ежегодный конкурс Самая красивая деревня. Смотр,...

Во Владимирской области в девятый раз пройдет ежегодный конкурс "Самая красивая деревня".Смотр, который стал поистине народным. В селе Борисовском Суздальского района сегодня дадут старт 9-ому ежегодному конкурсу "Самая красивая деревня".Впервые он прошёл в 2015-ом. И постепенно приближается к юбилейной черте. Конкурс, организованный сторонниками партии "Единая Россия", поддерживает губернатор Александр Авдеев. Все эти годы организационный комитет конкурса "Самая красивая деревня" возглавляет Вячеслав Картухин, заместитель председателя Законодательного Собрания. История конкурса- это почти полтысячи участников, сотни выездов конкурсной комиссии в самые красивые уголки региона, яркие проекты и презентации. Состязательный сезон длится всё лето. Экспертную оценку представители оргкомитета ведут "на месте". Лично, встречаясь с жителями и оценивая, разумеется, не только достопримечательности.Вячеслав Картухин, председатель оргкомитета конкурса "Самая красивая деревня", заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- По каким критериям оцениваются населённые пункты? Конечно, прежде всего, это красота, уют, благоустройство. Обращаем внимание на то, как благоустраивает каждый житель своё подворье. Как в целом смотрится населённый пункт, как чтят традиции в населённом пункте. Как жители населённого пункта следят за достопримечательностями, за их состоянием.