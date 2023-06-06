Юрий Антонов прокомментировал новость о госпитализации с сердечным приступом.

Юрий Антонов прокомментировал новость о госпитализации с сердечным приступом.Недавно в Сети появились противоречивые новости о состоянии народного артиста России, композитора Юрия Антонова. В телеграм-каналах сообщалось, что он якобы госпитализирован с сердечным приступом. Позже выяснилось, что он самостоятельно покинул больницу. В беседе с артист рассказал о своем состоянии.По словам Антонова, сейчас он находится дома и чувствует себя хорошо. При этом он заявил, что приступа у него не было. Он ведет обычный образ жизни, выходит на улицу, гуляет и занимается домашними делами."В кругу своих животных дома нахожусь", – отметил Юрий Антонов.В разговоре с 78-летний музыкант отметил, что ездил в больницу по другому поводу – лечить зубы. Никакого приступа у него якобы не было. Музыкант отметил, что в интернете преувеличили проблему.Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Юрий Антонов якобы выписался из больницы по собственному желанию, так как у него дома идет ремонт.Стоит отметить, что несмотря на столь почетный возраст, 78-летний Юрий Антонов полон энергии. Сил ему хватает на многое: написание нового альбома и заботу о любимых животных, которых у него очень много, так как Антонов настоящий фанат кошек и собак.