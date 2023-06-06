Житель Владимира получил реальный срок за неудавшуюся попытку сбыта наркотиков. Ленинским районным...

Житель Владимира получил реальный срок за неудавшуюся попытку сбыта наркотиков.Ленинским районным судом города Владимира вынесен приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении четырёх преступлений, а именно покушение на незаконный сбыт наркотических и психотропных средств в крупном особо крупном размерах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры владимирской области.В ходе расследования установлено, что в апреле прошлого года мужчина договорился с неизвестным лицом о сбыте наркотиков на территории города Владимира.В итоге, он забрал в указанных ему местах две оптовые партии запрещенных веществ. Одна из них - метилэфедрон, общей массой более килограмма и оптовую партию психотропного вещества- амфетамин, общей массой более 350 грамм.Обвиняемый должен был расфасовывать и сделать тайники с более мелкими партиями и получить за это деньги. Но ему это не удалось, так как был задержан сотрудниками полиции. Наркотики были изъяты.Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото pxfuel.com