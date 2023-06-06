Жителей Владимира приглашают на мероприятия, связанные с именем «Солнца русской поэзии».
Сегодня -...
Жителей Владимира приглашают на мероприятия, связанные с именем «Солнца русской поэзии».
Сегодня - день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. И одновременно - день русского языка. В городской библиотеке Владимира в честь этих событий запланированы сразу несколько мероприятий в городском парке Липки.
Сотрудники библиотеки прочитают строки из известных сказок Пушкина. Также зрителей ждут квесты, игры и викторины по сказкам "солнца русской поэзии". А самые смелые смогут выйти к открытому поэтическому микрофону и прочитать любимые строки.
Начало литературного праздника в 10:30.
В 11:00 – литературный час «Пушкин и французский язык». Посетители узнают, как Пушкин
изучал французский язык и почему в Лицее его называли Французом. Подробнее по ссылке
С 11:00 до 14:00 по улицам Владимира будет ездить «Литературный троллейбус» на
маршруте № 8
В 17:30 начнётся праздник поэзии с владимирскими поэтами. Подробнее по ссылке
Областная библиотека для детей и молодёжи в Пушкинский день приглашает на День
русского языка. В корпусе на проспекте Строителей, 23 пройдут:
в 10:00 – «В сказочной стране Лукоморье» – познавательно-игровая программа по сказкам
Александра Пушкина;
в 13:00 – «Вместе с Пушкиным. Читаем. Слушаем. Рисуем» – интерактивная игра по
мотивам произведений поэта, творческий час, просмотр мультфильмов по сказкам Пушкина;
в 18:00 – «Заимствования в русском языке» – дискуссия с участием руководителя проекта
«Литературная губерния» Молодёжной думы Законодательного Собрания Елизаветы
Милючихиной.
В корпусе на улице Мира, 51 состоятся:
в 10:00 и 11:00 – «Сказочный мир Александра Пушкина» – познавательно-игровая
программа по сказкам поэта;
в 15:00 – «Читаем Пушкина на разных языках» – громкие чтения произведений поэта на
английском, немецком и французском;
с 10:00 до 18:00 – «Что за прелесть эти сказки» – для самых маленьких раскрашивание
героев сказок А.Пушкина.
Областная филармония 6 июня в 18:30 приглашает на программу «Пушкин и музыка» Русского оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств России Анатолия Антонова.
Оркестр и солисты филармонии исполнят лучшие стихи поэта, прозвучат романсы и арии из опер, написанные по произведениям Пушкина.