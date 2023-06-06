Жители одного из домов во Владимире жалуются на крыс и антисанитарию. К чему ведёт синдром...

Жители одного из домов во Владимире жалуются на крыс и антисанитарию.К чему ведёт "синдром Плюшкина"? Жители одного из домов на улице Северной областного центра устали от крыс и постоянного зловония. Рассадник антисанитарии- квартира на первом этаже. Как действовать в такой ситуации? И кто расчистит внушительные горы мусора, выяснял Александр Сыпченко.- Туда не пройти, здесь и крысы и тараканы, вообще ужас. Здесь тоже.Бутылки, целлофановые пакеты, старая обувь и прочий мусор с городских помоек.Это видео сняли жители дома №10/32 по улице Северной. Сначала люди мирились со странностями соседки-барахольщицы с первого этажа, но постепенно зловонный запах, тараканы и клопы "захватили" все этажи."Спит она вот здесь, дверь открыта слов нету. Этих "ароматов" не выдержать даже самым терпеливым", говорит Оксана Шашина.Оксана Шашина, жительница дома №10/32 по ул. Северной:- Запах плохой, в подъезде мы просто как жители задыхаемся, далее складывается пожароопасная ситуация, то есть неоднократно горела ее квартира.Жители рассказывают: пожилая соседка по имени Наталья годами приносила с улицы всякий хлам. По словам Ларисы Завистновой, причуды пенсионерки начались после смерти ее мужа около 6 лет назад. Соседи обращались к ее сыну, но он живёт в другом месте и постоянно контролировать мать не может.Лариса Завистнова, жительница дома №10/32 по ул. Северной:- Из ЖКО даже приходили, вывозили несколько машин с мусором, со всем, но проходит время она опять, с тележечкой едет аккуратненько, на нее не подумаешь, она и одета хорошо, у нее высшее образование.Настоящим шоком для жильцов стала внезапная новость от сотрудников администрации Фрунзенского района. Они пришли проверить состояние нехорошей квартиры. И сообщили, что соседка-барахольщица из нехорошей квартиры скончалась несколько дней назад в реанимации. Об этом чиновникам по телефону рассказал ее сын. В ближайшие дни он пообещал полностью очистить квартиру от накопленного мусора.- Она умерла, сейчас 2-3 недели мы им даем срок убраться и вопрос ваш будет решен.Как ни печально, говорят жильцы дома 10/32, но теперь они вздохнут спокойно. В ином случае бороться за чистоту, душевное спокойствие и комфорт им пришлось бы в суде.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир".