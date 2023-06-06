Жители Владимирской области выберут самую красивую деревню в регионе. В селе Борисовском...

Жители Владимирской области выберут самую красивую деревню в регионе.В селе Борисовском Суздальского района сегодня дадут старт 9-ому ежегодному конкурсу "Самая красивая деревня". Для Владимирской области этот смотр-одно из самых ожидаемых событий летнего сезона. О традициях и истории конкурса "сельской красоты"- Мария Платанюк.Смотр, который стал поистине народным. Какая деревня в регионе самая-самая? Каждый год голосованием определяют жители Владимирской области. "Смотр красоты" сел и деревень стал доброй традицией. К нему готовятся во всех уголках региона. Впервые конкурс прошёл ещё в 2015-ом. И постепенно приближается к юбилейной черте.- Рябина на Руси была щитом. Оберегала. Пусть эта рябина будет на Вашей входной двери. Спасибо!Так губернатора Александра Авдеева встречали в старинном селе Черкутино, на родине великого российского законотворца Михаила Сперанского. Здесь, в Собинском районе, был дан старт конкурсу 2022-ого года. Выставка народных промыслов, концерты, экскурсии по знаковым местам села. А то уже официальная церемония старта смотра. Участники предложили главе региона попробовать деревню на вкус. Натуральные продукты- экологически чистая фермерская продукция. Результат труда тех, кто живёт и работает на земле. Конкурс, организованный сторонниками партии "Единая Россия" обрёл губернаторскую поддержку. Александр Авдеев подчеркивает: главное богатство Владимирской области- ЛЮДИ. Инициативные, трудолюбивые и любящие свою малую родину.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Есть и творческие люди, есть желание у людей улучшить жизнь там, где-то с коммуникациями, где-то с благоустройством, где-то с ремонтом Дома культуры или библиотеки.Отдельно губернатор благодарит старост сельских территорий. Они всегда локомотив всех позитивных перемен. Вот, к примеру, Двойново. Меленковский район. Здесь есть газ, вода, новая дорога. Только в прошлом году отремонтировали 6 старых домов, рассказывает староста Иван Лапшин. Почётный нефтяник России вернулся в родную деревню после 37 лет работы в Сибири.Иван Лапшин, староста деревни Двойново:- Родительский дом. Супруга согласилась. Решили здесь обосноваться. Восстановил родительский дом. Ну и с населением собрали сход. Выбрали меня старостой и началась движуха.Все эти годы организационный комитет конкурса "Самая красивая деревня" возглавляет Вячеслав Картухин, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области. История конкурса- это почти полтысячи участников, сотни выездов конкурсной комиссии в самые красивые уголки региона, яркие проекты и презентации. Состязательный сезон длится всё лето. Экспертную оценку представители оргкомитета ведут "на месте". Лично встречаясь с жителями и оценивая, разумеется, не только достопримечательности.Вячеслав Картухин, председатель оргкомитета конкурса "Самая красивая деревня", заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- По каким критериям оцениваются населённые пункты? Конечно, прежде всего, это красота, уют, благоустройство. Обращаем внимание на то, как благоустраивает каждый житель своё подворье.- Как в целом смотрится населённый пункт, как чтят традиции в населённом пункте. Как жители населённого пункта следят за достопримечательностями, за их состоянием.Также в центре внимания- наличие в деревне или селе, претендующем на звание самого-самого малых предприятий, фермерских хозяйств, инфраструктуры- спортивной и досуговой, вовлечённость жителей в решение общих вопросов- Мы за свою деревню переживаем. Если у соседа трава, говорим: "Ты что не скосил траву?"А также бережное отношение к традициями. Ими, конечно, деревня сильна. Они её фундамент.- Каравай мы вам подносим, поклонясь, отведать просим.Это, к примеру, село Горки Камешковского района. Дорогих гостей здесь всегда встречают хлебом-солью. Как и пять столетий тому назад.Нина Игошина, староста села Горки:- Село наше большое, славное, раньше больше, конечно, народу жило, сейчас больше, но народ стал возвращаться. Надо отдать должное тому, что у нас есть газ, вода. Село стало хорошеть на глазах.Главная достопримечательность села- храм Троицы Живоначальной. В Горках чтут своих героев. Жители возвели памятник ушедшим на фронт односельчанам- участникам Великой Отечественной войны. Общими усилиями благоустраивают село. В Горках появилась современная детская площадка.А вот таким тёплым был приём представителей оркомитета в деревне Берково. Конкурсную комиссию здесь встречали песнями. Кстати, в 2018-ом БЕрково уже становилось обладателем гран-при смотра-конкурса "Самая красивая деревня". Тогда призовые деньги берковцы потратили на расчистку пруда и обустройство спортплощадок. А ещё в Берково есть свой деревенский музей. Его создал местный житель Сергей Котельников.Сергей Котельников, создатель музея в деревне Берково:- Выкидывают всё в мусор, ненужные вещи, и люди не знают своей истории, чем стирали, чем гладили.Конкурс "Самая красивая деревня" по традиции проходит по двум группам населённых пунктов. С численностью до пятисот жителей, и от пятисот до трёх с половиной тысяч. Среди участников определят обладателей гран-при, первого, второго и третьего мест в каждой из групп. Все победители получают денежные призы. Гран-при составляет 200 тысяч рублей. Кстати, бюджетные средства в конкурсе не задействуют. Весь призовой фонд- деньги инвесторов. Время подавать заявки пришло!В конкурсе "Самая красивая деревня" всегда есть и дополнительные номинации. К примеру, "Самая заповедная", "Самая живописная", "Самая оборудованная" и другие. Главное- максимальная активность жителей. А какова отдача? Реальный результат - преображение населенных пунктов в глубинке Владимирской области. За время существования конкурса на призовые деньги жители установили десятки памятников защитникам Родины, множество детских и спортивных площадок, отремонтировали колодцы и дороги, модернизировали уличное освещение. Поддержку традиционно получают и самобытные творческие коллективы. Уникальный смотр-конкурс доказывает- российская деревня жива. И уверенно смотрит в будущее.Мария Платанюк "Вести-Владимир".