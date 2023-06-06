На муромлянку завели уголовное дело о контрабанде. Ей грозит до 7 лет тюрьмы и крупный штраф.

Жительница Мурома пыталась провезти в Россию БАДы с сибутрамином. Об этом рассказали в пресс-службе Владимирской таможни.Сильнодействующее вещество нашли в посылке с биологически активными добавками для похудения. Коробка была отправлена из Казахстана. Заказ оформлялся через интернет. Экспертиза доказала, что 324 капсулы препарата содержат более 93 граммов сибутрамина.Как уточнил заместитель начальника таможни Игорь Губанин, БАДы с таким составом запрещены к свободной продаже в РФ.На муромлянку завели уголовное дело о контрабанде. Ей грозит до 7 лет тюрьмы и крупный штраф.