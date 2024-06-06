Губернатор рассказал об этом на Петербургском международном экономическом форуме.

Авдеев поднял тему введения туристического сбора в Муроме, Суздале и Владимире. Губернатор рассказал об этом на Петербургском международном экономическом форуме.По его мнению, это будет справедливо к жителям тех городов, куда приезжают сотни тысяч людей ежегодно. Как пример Александр Авдеев привёл Суздаль – живёт там порядка десяти тысяч людей, а в год его посещают до двух миллионов туристов.«Средства от турсбора можно было бы направить на приведение в порядок туристических маршрутов, парков, объектов культурного наследия», – пояснил глава региона.Сумма будет определяться постепенно, от тридцати рублей до ста.