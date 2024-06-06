Чистопородного Дайхана оставили умирать в закрытом вольере, и теперь он ищет любящую семью Герой...

Чистопородного Дайхана оставили умирать в закрытом вольере, и теперь он ищет любящую семьюГерой нашей постоянной рубрики "Хочу домой" сегодня - Дайхан, чистопородный кавказец. Он оказался у недобросовестных хозяев. Его оставили зимой в закрытом вольере. И уехали...Волонтёры выяснили, что пёс - из питомника в Ивановской области.Дайхан мог бы участвовать в выставках и собирать медали, но судьба распорядилась иначе.Пёс очень дружелюбный, любит людей, детей. По характеру спокойный. Но для него понадобится просторный вольер. Снова посадить его на цепь волонтёры не дадут.Подробнее о Дайхане - по телефону ответственного куратора: 8 902-882-63-03