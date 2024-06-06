В Кольчугино во время пожара погиб отец семерых. Трагедия произошла 5 июня в микрорайоне Белая Речка. На улице Школьной загорелась квартира в двухэтажном доме. Во время ЧП в здании находились

В Кольчугино во время пожара погиб отец семерых. Трагедия произошла 5 июня в микрорайоне Белая Речка. На улице Школьной загорелась квартира в двухэтажном доме. Во время ЧП в здании находились четверо из них: 2-х, 3-х,13-ти лет и пятимесячный малыш. Как позже установили дознаватели, ребята играли с огнем и что-то случайно подожгли. Заорал пожарный извещатель. Звонок