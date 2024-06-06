Директор организации во Владимирской области причастен к контрабанде древесины Владимирская...

Директор организации во Владимирской области причастен к контрабанде древесиныВладимирская таможня возбудила уголовные дела по фактам незаконного вывоза судогодской организацией в Грузию более 200 кубометров хвойных пород древесины общей стоимостью более 2 млн рублей.«Директор организации использовал подложные документы, - рассказал заместитель начальника Владимирской таможни Игорь Губанин. - В таможенных декларациях он умышленно заявил недостоверные сведения о происхождении товара и его производителе, а также на их основании получил фитосанитарный сертификат на продукцию в органах Россельхознадзора».Во взаимодействии с территориальным УФСБ России и Владимирской транспортной прокуратурой Владимирская таможня возбудила семь уголовных дел в отношении директора организации по статье "Контрабанда стратегически важных ресурсов"."Санкция статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на тот же срок", - пояснили в пресс-службе Центрального таможенного управления.Фото: fusion brain, платформа для генерации изображений