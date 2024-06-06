День защиты окружающей среды с душком. В Клязьме массово гибнет рыба. Владимирские рыбаки бьют тревогу в местных пабликах и делятся кадрами своих наблюдений. Вот, например, по реке кверху

День защиты окружающей среды с душком. В Клязьме массово гибнет рыба. Владимирские рыбаки бьют тревогу в местных пабликах и делятся кадрами своих наблюдений. Вот, например, по реке кверху брюхом плывёт морское животное. Фрагмент видео Тухлая, тухлая рыба в Клязьме. Вот кверху пузом плавает, стерлядка. Сколько мы уже нашли? 5 штук мертвой рыбы. Вон еще плавает.