Будут созданы условия для расширения торгово-экономических связей между предприятиями и субъектами малого и среднего предпринимательства регионов.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, 6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума 2024 года состоялась встреча между губернаторами Владимирской области Александром Авдеевым и Пензенской области Олегом Мельниченко.На встрече было подписано соглашение о сотрудничестве в различных сферах, включая торгово-экономические отношения, научно-техническое сотрудничество и социально-культурные связи. Согласно этому документу, стороны намерены создавать условия для расширения экономических связей между предприятиями и субъектами малого и среднего бизнеса обоих регионов.Также планируется развивать сотрудничество в таких областях, как транспорт, информационные технологии, промышленность, сельское хозяйство, торговля, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм, спорт и охрана окружающей среды, а также в других областях, которые представляют взаимный интерес для обеих сторон.