Грозы, порывистый ветер и похолодание прогнозируют синоптики во Владимирской области Погоду в 33-м...

Грозы, порывистый ветер и похолодание прогнозируют синоптики во Владимирской областиПогоду в 33-м регионе сформирует атмосферный фронт, связанный с циклоном, центр которого расположится над востоком европейской части страны. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.По прогнозам синоптиков, в пятницу, 7 июня 2024 года погода во Владимирской области будет облачная, местами грозы и порывистый ветер.Температура воздуха днем до +22°C. Ночью столбик термометра опустится до +14°C.Ветер северный, 4-11м/с.Атмосферное давление 740 - 743 мм ртутного столба.Народный прогноз на 7 июня 2024 годаНаши предки говорили: много росы - к хорошему урожаю. Если на рябине много цветов - будет урожай хлеба. Существовала в народе и такая погодная примета: поздний цвет рябины сулит долгую осень.Фото: fusion brain, платформа для генерации изображений