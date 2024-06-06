Грозы, порывистый ветер и похолодание прогнозируют синоптики во Владимирской области
Погоду в 33-м...
Грозы, порывистый ветер и похолодание прогнозируют синоптики во Владимирской области
Погоду в 33-м регионе сформирует атмосферный фронт, связанный с циклоном, центр которого расположится над востоком европейской части страны. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По прогнозам синоптиков, в пятницу, 7 июня 2024 года погода во Владимирской области будет облачная, местами грозы и порывистый ветер.
Температура воздуха днем до +22°C. Ночью столбик термометра опустится до +14°C.
Ветер северный, 4-11м/с.
Атмосферное давление 740 - 743 мм ртутного столба.
Народный прогноз на 7 июня 2024 года
Наши предки говорили: много росы - к хорошему урожаю. Если на рябине много цветов - будет урожай хлеба. Существовала в народе и такая погодная примета: поздний цвет рябины сулит долгую осень.
Фото: fusion brain, платформа для генерации изображений