Как организовано материнство во владимирских колониях? Материнство в местах лишения свободы - как...

Как организовано материнство во владимирских колониях?Материнство в местах лишения свободы - как оно организовано в разных регионах? В области прошло заседание Координационного Совета уполномоченных по правам ребенка, - в нем приняли участие детские омбудсмены из 13 субъектов страны. Они посетили суздальский исправительный центр, а также дом ребенка при Головинской женской колонии.Татьяна Лисина - замначальника УФСИН России по Владимирской области:- Дом ребенка и Центр совместного проживания действует с 2012 года, и рассчитан на 50 мест. Сейчас там находятся 23 ребенка вместе с мамами. Общение с детьми, в большинстве случаев, меняет поведение осужденных женщин в лучшую сторону.Цель съезда детских уполномоченных ЦФО - обменяться опытом сопровождения мам и детей в системе УФСИН. Среди поднятых тем - организация совместного пребывания мамы и ребенка, ресоциализация осужденных родителей в обществе, соблюдение прав осужденных матерей с малолетними детьми.Координационный совет не впервые проходит во Владимирской области.У нашего региона большой опыт. Например, в ИК номер один мамы не просто приходят на прогулку или кормление. Женщины, оказавшиеся "за решеткой", практически проживают со своими малышами. ИсправЦентр в Суздале - тоже уникальная практика для нашей страны.Юлия Раснянская - уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области:- Сегодня мы как раз пообщались с осужденными, которые, в том числе, - например, из Московской области. И на предложение переехать туда в исправцентр, они дружно отвечали "нет", потому что им нравится здесь. И это, наверное, тоже показатель, в том числе, - и личного отношения.