О запуске проекта, нацеленного на снижение загрязнения воздуха при автомобильных грузоперевозках договорились ВТБ Лизинг, Сельта (транспортная дочерняя компания «Магнита») и «Газпром газомоторное топливо».

О запуске проекта, нацеленного на снижение загрязнения воздуха при автомобильных грузоперевозках договорились ВТБ Лизинг, Сельта (транспортная дочерняя компания «Магнита») и «Газпром газомоторное топливо». На ПМЭФ-2024 стороны подписали соответствующий меморандум о партнерстве.Компании договорились об установлении партнерских отношений и развитии долгосрочного сотрудничества в вопросах расширения использования природного газа в качестве моторного топлива на автомобильном транспорте для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду в рамках сделок с лизинговой составляющей.Партнёры рассматривают возможность приобретения 20 тягачей Sitrak на газомоторном топливе, которые могут быть использованы для увеличения объема перевозок по России. Технику планируется использовать не менее 5 лет.Стороны считают, что проект будет давать мультипликативный эффект. Это снижение углеродного следа компаний, развитие лизинга автомобилей на альтернативном топливе, экономия финансовых ресурсов и расширение инфраструктуры АГНКС на современных видах газомоторного топлива. Проект даст импульс для развития сегмента более «зеленых» авто.«Подписанный документ отражает стратегическое видение сторон на создание экологически ответственной бизнес-среды. Широкое использование техники с двигателями на экологичном топливе может дать серьёзный стимул развитию «зелёной экономики». По консервативным расчетам, к 2030 году современное газомоторное топливо в России может забрать 5% доли рынка, занятого дизельным топливом. Мы готовы всесторонне поддерживать продвижение этого направления в России, планируем масштабировать опыт реализации подобных проектов.», - сказал Антон Мусатов, генеральный директор ВТБ Лизинга.«Мы заинтересованы в том, чтобы рост нашего бизнеса оказывал минимальное воздействие на окружающую среду, поэтому нацелены на создание ответственной цепочки поставок. Увеличение в нашем автопарке доли автомобилей на газомоторном топливе является одной из наших важных задач. Уверен, что запуск данного проекта является лишь первым шагом в этом направлении», – отметил Фёдор Павловский, заместитель генерального директора «Магнита» по цепочкам поставок и логистике.«Газпром газомоторное топливо» продолжает работу по развитию экологичной заправочной инфраструктуры. Для нас приоритет – это расширение использования газомоторного топлива в сегменте магистрального транспорта. В текущем году строим новые станции в Московской, Воронежской, Свердловской, Калининградской, Тверской областях, в Краснодарском крае. Сегодня вместе с партнерами мы сделали важный социально-экономический шаг в сторону развития транспорта на метане в России в рамках «зеленой повестки», – отметил Сергей Комиссаров, генеральный директор «Газпром газомоторное топливо».