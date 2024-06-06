Erid: F7NfYUJCUneLs2F1bpB2 МегаФон планирует развитие цифровых технологий в регионах МегаФон и...

Erid: F7NfYUJCUneLs2F1bpB2МегаФон планирует развитие цифровых технологий в регионахМегаФон и Правительство Свердловской области заключили соглашение о развитии цифровых технологий и сервисов в населенных пунктах региона. На Петербургском международном экономическом форуме — 2024 стороны подписали документ, в котором зафиксировали приоритетные направления взаимодействия, в частности, оператор и власти планируют внедрять передовые технологии в сферах промышленного и коммерческого туризма, ЖКХ, экологии и природопользования.Подписантами выступили коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов МегаФона Эмин Антонян и заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. Стороны договорились, что в ближайшие четыре года будут развивать связь в небольших населенных пунктах, внедрять новые услуги и сервисы для защиты от киберугроз, а также обмениваться научным и техническим опытом, который может дать импульс к созданию новых разработок.Помимо этого, оператор и Правительство региона намерены вести совместную работу по внедрению и использованию инструментов big data МегаФона в сферах туризма, а также решений для жилищно-коммунального хозяйства, безопасности и экологии.«Средний Урал — один из крупнейших регионов и приоритетный субъект для развития бизнеса и внедрения инновационных проектов в стране. Сегодня на территории области работают свыше 1 500 телеком-объектов МегаФона, которые обеспечивают связь не только для жителей крупных городов и малых населенных пунктов, но и флагманских промышленных предприятий. Здесь успешно реализуются и важные социальные инициативы, например, программа “Лесохранитель” для оперативного мониторинга возгораний леса на территории Среднего Урала. Уверен, что благодаря партнерству с Правительством региона мы сможем разнообразить спектр цифровых решений новыми разработками и реализовать проекты в области импортозамещения и информационной безопасности», — отметил коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов МегаФона Эмин Антонян.«Сегодня внедрение цифровых технологий во все сферы жизни является ключевым фактором развития Свердловской области. От них зависит рост экономики и качества жизни как в регионе, так и стране в целом. Цифровая зрелость отраслей народного хозяйства повышает конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность области. Губернатор Евгений Куйвашев ставит перед нами, Правительством Свердловской области, задачи по цифровизации социально значимых направлений, таких как связь, кибербезопасность, экология, коммунальное хозяйство. Сотрудничество с телеком-компаниями поможет нам продвинуться в их решении», — подчеркнул заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.Фото предоставлено Пресс-службой ПАО «Мегафон»РЕКЛАМА. ПАО «МЕГАФОН»