Совсем недавно семье из Кольчугино Владимирской области установили пожарный извещатель, который спас детям жизнь.

Совсем недавно семье из Кольчугино Владимирской области установили пожарный извещатель, который спас детям жизнь. С подробностями —Огненный «эксперимент»Трагический инцидент произошёл днём 5 июня в двухэтажном многоквартирном доме на ул. Школьной мкр Белая Речка в Кольчугино Владимирской области. Огонь разгорелся в квартире внизу. Когда пожарные приехали на вызов, увидели возле входа в жильё мужчину, он ещё дышал, но находился без сознания. Сотрудники МЧС сразу же транспортировали его в безопасное место. Но это не помогло, мужчина, по всей видимости, наглотался угарного газа и вскоре умер.Погибшим оказался 38-летний хозяин этой квартиры.— На момент возникновения пожара мужчина косил траву, дома оставались четверо детей: 13, трёх двух лет и пятимесячный малыш, — уточнили в ГУ МЧС России по Владимирской области.Всего в семье семеро детей. В этом году по социальной программе в квартире многодетных установили автономный пожарный извещатель. Старшая девочка, услышав сигнал, не растерялась и вывела младших на улицу, а потом рассказала обо всем отцу. Тот не стал дожидаться пожарных и сам попытался потушить пламя. Это стоило ему жизни.Как стало известно «АиФу», мать в момент огненного инцидента уехала в Москву по делам, двое ребятишек отдыхали в лагере, ещё один был у бабушки.По предварительной версии дознавателя, причиной пожар стала детская шалость — скорее всего, кто-то из несовершеннолетних поджег бумажку. Выгорели матрас, кровать в детской комнате — видимо, там-то и «экспериментировали» малолетние. Площадь пожара составила 10 «квадратов».— Следователь СУ осмотрел место ЧП, назначил необходимые судебные экспертизы. Сейчас устанавливают причины возгорания и других обстоятельств произошедшего, — уточнила помощник руководителя СУ СКР по Владимирской области Евгения Горина.«Мама, помоги!»Детская шалость привела ещё к одной трагедии в Юрьев-Польском. 1 апреля в квартире на первом этаже одного из домов по ул. Шибанкова вспыхнул пожар, унёсший жизнь ребёнка-инвалида.В момент ЧП в квартире находились 10-летняя девочка и двое её младших братьев 2020 и 2016 гр. Как рассказали источника «АиФ», мать в это время ушла в магазин, оставив несовершеннолетних одних. К слову, образ жизни 29-летней многодетной мамы у проверяющих органов нареканий не вызывал.Первым возгорание заметил сосед семьи. Пока при помощи монтировки он вскрывал дверь, двух мальчиков через окно эвакуировала жительница Юрьев-Польского Анастасия Парфенова. У этого дома она оказалась совершенно случайно.— Я пошла гулять с собакой. Обычно мы гуляли возле нашего дома, а тут пёс начал ломиться через дорогу и скулить. Поднимаю голову и вижу в окне, как в печке, красный огонек. Потом послышался детский крик: «Мама, помоги!». Из окна высовывается мальчонка, как понимаю, это старший, и выпрыгивает. А маленький выгляну и назад попятился, мол, высоко. Я говорю: «Прыгай, я тебя поймаю». Он помешкался- помешкался и прыгнул.Оба ребёнка, по словам женщины, были в трусах и майках. Анастасия отправила их к соседям отогреваться. О том, что в доме осталась беспомощная сестрёнка, мальчики не сказали.Женщина вызвала пожарных. Спецслужбы обнаружили в детской комнате тело девочки, у нее были проблемы с опорно-двигательным аппаратом, поэтому самостоятельно выбраться она не смогла.По предварительной версии, ЧП произошёл из-за того, что несовершеннолетние играли со спичками.По факту возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».