Об этом рассказали в телеграм-канале представители регионального Правительства.

На улице Горького во Владимире продолжаются ремонтные работы. Об этом рассказали в телеграм-канале представители регионального Правительства.«На сегодняшний день выполнены работы по фрезерованию участка, укладке выравнивающего слоя, выполнена стыковка нового покрытия с техническими колодцами на проезжей части», – рапортуют сотрудники пресс-службы.Сейчас на проезжей части выравнивается линия из бордюрного камня – там, где ранее были парковочные «карманы». Убрать их решили потому, что они не удовлетворяли нормативные требования.А у школ, около нерегулируемых пешеходных переходов, дорожники восстановят искусственные неровности, чтобы обеспечить безопасность при переходе улицы. Напомним, ремонт проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».