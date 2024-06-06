Страшный пожар, который унес жизнь 49-летней женщины, произошел 30 мая в селе Кузьмадино Юрьев-Польского района. Близкие и соседи погибшей Оксаны подозревают, что ее мог поджечь сожитель.

Страшный пожар, который унес жизнь 49-летней женщины, произошел 30 мая в селе Кузьмадино Юрьев-Польского района. Близкие и соседи погибшей Оксаны подозревают, что ее мог поджечь сожитель. Сестра умершей рассказала «Шестому каналу», почему она так считает. Напомним, по официальной информации от МЧС, пожарным вызов поступил в 20:14. Спасатели потушили огонь на площади 100 квадратных метров. В