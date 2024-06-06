70-летний дедушка на мопеде «Альфа» погиб в ДТП под Гороховцом на 334 километре трассы М-7 «Волга». Смертельное ДТП произошло в 9 часов утра 6 июня, рассказали в пресс-службе УМВД по региону. Мопед

70-летний дедушка на мопеде «Альфа» погиб в ДТП под Гороховцом на 334 километре трассы М-7 «Волга». Смертельное ДТП произошло в 9 часов утра 6 июня, рассказали в пресс-службе УМВД по региону. Мопед ехал в сторону Москвы. Объезжая сломавшийся и остановившийся на обочине грузовик «Мерседес-Бенз», пенсионер не оценил небезопасности ситуации и влетел в полуприцеп этого большегруза.