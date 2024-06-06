Снижение бедности многодетных: во Владимирской области заключат 1500 соцконтрактов В...

"Снижение бедности многодетных": во Владимирской области заключат 1500 соцконтрактовВ Правительстве региона в этом году планируют заключить почти полторы тысячи социальных контрактов, в том числе - с многодетными семьями. Это одна из форм поддержки граждан с низкими доходами, когда государство предоставляет им целевые субсидии на развитие бизнеса или личного подсобного хозяйства, на поиск работы, обучение или переобучение, и на преодоление трудной ситуации.Суммы разные, максимальная - 350 тысяч рублей - предоставляется на открытие своего дела. И это не только и не столько деньги. Важное отличие соцконтракта от других пособий заключается в том, что он помогает человеку выйти на собственный регулярный и стабильный доход. Главное условие помощи - уровень доходов в семье. Он должен быть ниже регионального прожиточного минимума на каждого человека.Константин Баранов - заместитель губернатора Владимирской области:- К 2030 году почти 90% от числа получивших социальный контракт выйдут из трудной жизненной ситуации, это наша цель. К 2036-ому - 100%. Данные мероприятия должны привести к снижению уровня бедности. В том числе, и это очень важно, - снижение бедности многодетных семей.