Целая делегация из мэрии пришла на зов помощи в Центр современной культуры «Флигель». После трех лет, за которые руководство арт-пространства направило кипу обращений в муниципальное

Целая делегация из мэрии пришла на зов помощи в Центр современной культуры «Флигель». После трех лет, за которые руководство арт-пространства направило кипу обращений в муниципальное службы и саму горадминистрацию, резидентам Центра предложили потерпеть дожди еще пару месяцев. Провести работы по благоустройству рядом с «Флигелем» на улице Девической обещали до 1 августа, сообщается в видеоролике, который