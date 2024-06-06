Пушкин – наше всё – говорил Аполлон Григорьев. Солнцем русском поэзии назвали поэта в газете Литературные прибавления к Русскому инвалиду. Для каждого из нас Александр Сергеевич – очень родной, понятный и знакомый. А хорошо ли вы помните его биографию?

"Пушкин – наше всё" – говорил Аполлон Григорьев. "Солнцем русском поэзии" назвали поэта в газете "Литературные прибавления к Русскому инвалиду". Для каждого из нас Александр Сергеевич – очень родной, понятный и знакомый. А хорошо ли вы помните его биографию?1. Деятель петровской эпохи абиссинец Абрам Петрович Ганнибал приходился Пушкину...а – ...дедом;б – "...дядей самых честных правил";в – ...наставником в Царскосельском лицее.2. На каком языке говорил Пушкин в раннем детстве?а – на русском;б – на немецком;в – на французском.3. Какой чин Пушкин получил после окончания Царскосельского лицея?а – коллежского секретаря;б – титулярного советника;в – штаб-офицера.4. Сколько детей было у Александра Пушкина и Натальи Гончаровой?а – 2;б – 3;в – 4.5. Какую игру обожал поэт?а – лапту;б – бильярд;в – "кошки-мышки".6. Во время венчания Пушкина был целый ряд дурных примет. Найдите событие, которого не было в храме:а – погасла свеча:б – будущая теща упала в обморок;в – поэт уронил обручальное кольцо.7. Где похоронен Александр Пушкин?а – в Светогорском монастыре;б – в Москве;в – в Петербурге.------ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:1 – а; 2 – в; 3 -в; 4 – в; 5 – б; 6 – б; 7 – а.