Трагедия в Кольчугино: при пожаре в доме погиб отец семерых детей Накануне (5 июня 2024 года)...

Трагедия в Кольчугино: при пожаре в доме погиб отец семерых детейНакануне (5 июня 2024 года) произошел пожар в частном доме в микрорайоне Белая Речка на улице Школьной в городе Кольчугино."Оперативно прибывшие на место пожарные обнаружили у входа в квартиру пострадавшего мужчину и эвакуировали его. К сожалению, он впоследствии погиб. Из соседней квартиры спасены двое детей. Пожар ликвидирован на площади 10 кв. метров", - рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области.По информации пожарных, предварительная причина пожара – детская шалость.На момент возникновения пожара мужчина косил траву, дома оставались четверо детей: 13, 3, 2 лет и 5-месячный малыш.Всего в семье семеро детей, и по социальной программе в их квартире был установлен автономный пожарный извещатель, он оповестил детей о пожаре, и подросток с малышами смогли покинуть здание.Не дожидаясь пожарных, мужчина вернулся в квартиру. Этот опрометчивый шаг стоил ему жизни. Ему было 35 лет.К ликвидации пожара привлекались 11 человек личного состава и 4 единицы техники."В настоящее время следователем следственного управления проведен осмотр места происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы, опрашиваются лица, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление точной причины возгорания и других обстоятельств произошедшего", - добавили в Следственном комитете.Фото: МЧС по Владимирской области, СУ СК России по Владимирской области