В центре Владимира состоялась торжественная церемония открытия памятника Пушкину. Она прошла в день 225-летия со дня рождения великого поэта. В церемонии приняли участие не только автор

В центре Владимира состоялась торжественная церемония открытия памятника Пушкину. Она прошла в день 225-летия со дня рождения великого поэта. В церемонии приняли участие не только автор скульптуры, но также первые лица города и области. Автором скульптуры выступил Заслуженный художник России Игорь Черноглазов. Он рассказал, что общая высота памятника составляет примерно 3 метра 25 сантиметров. Причем