В День эколога на владимирской станции юннатов состоялся фестиваль Дети за сохранение природы 6...

В День эколога на владимирской станции юннатов состоялся фестиваль "Дети за сохранение природы"6 июня профессиональный праздник всех российских защитников природы - День эколога. На владимирской станции юннатов в Патриаршем саду прошел традиционный фестиваль "Дети за сохранение природы". Чему учат юных натуралистов - выяснила наша съёмочная группа.- Это лось. Так, дальше пошли...это выдра, наверное. Но не выдра, но тоже в воде живет...Это, как её...Лягушка! Нет, это зверь.Не утка и не утконос. Правильный ответ - бобр. Способность отличать бобра от лягушки по следам - важное умение для любого юного эколога.А на этой площадке юннатов учат проводить химанализ.Наталья Посадченко, ученица 9 класса:- Здесь мы даём детям возможность узнать PH той или иной воды, у нас представлено три пробы, и каждую из них они узнают, то есть - какой у неё PH: щелочной, нейтральный или кислый.На словах сложно, но на деле - наглядно и доступно.- Давай, давай. Всё, молодец!Ясмин Дёмина перешла в пятый класс, ходит в летний лагерь в Патриарший сад и мечтает стать экологом - для того, чтоб заботиться, например, о реках.Ясмин Дёмина, ученица 4 класса:- Я знаю таких экологов, которые...В реках есть очень много мусора и распределяют в баки. Получается экология.-Ты будешь тоже реки очищать?- Ну, да...На десяти учебных площадках ребятам рассказывают о географии Владимирской области, обитателях её животного и растительного мира, причём, - не всегда милых и приятных. Участие в фестивале принимают 80 ребят.Галина Есякова, председатель владимирской областной организации Всероссийского общества охраны природы, заслуженный эколог России:- От каждого человека, даже такого маленького - зависит очень многое, когда он поймёт, что нельзя бросать мусор, что нельзя ломать деревья, что нужно защищать животных, делать что-то для сохранения природы, - тогда у него воспитывается уже такой менталитет, и он дополнительно получает экологические знания. Тогда мы от многих проблем просто уходим.Даже если эти школьники и не станут в будущем настоящими экологами, то хотя бы будут серьезно относиться к окружающей нас среде и сделают нашу планету немного лучше.Никита Тарбеев, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".