В День эколога на владимирской станции юннатов состоялся фестиваль Дети за сохранение природы
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В День эколога на владимирской станции юннатов состоялся фестиваль "Дети за сохранение природы"
6 июня профессиональный праздник всех российских защитников природы - День эколога. На владимирской станции юннатов в Патриаршем саду прошел традиционный фестиваль "Дети за сохранение природы". Чему учат юных натуралистов - выяснила наша съёмочная группа.
- Это лось. Так, дальше пошли...это выдра, наверное. Но не выдра, но тоже в воде живет...Это, как её...Лягушка! Нет, это зверь.
Не утка и не утконос. Правильный ответ - бобр. Способность отличать бобра от лягушки по следам - важное умение для любого юного эколога.
А на этой площадке юннатов учат проводить химанализ.
Наталья Посадченко, ученица 9 класса:
- Здесь мы даём детям возможность узнать PH той или иной воды, у нас представлено три пробы, и каждую из них они узнают, то есть - какой у неё PH: щелочной, нейтральный или кислый.
На словах сложно, но на деле - наглядно и доступно.
- Давай, давай. Всё, молодец!
Ясмин Дёмина перешла в пятый класс, ходит в летний лагерь в Патриарший сад и мечтает стать экологом - для того, чтоб заботиться, например, о реках.
Ясмин Дёмина, ученица 4 класса:
- Я знаю таких экологов, которые...В реках есть очень много мусора и распределяют в баки. Получается экология.
-Ты будешь тоже реки очищать?
- Ну, да...
На десяти учебных площадках ребятам рассказывают о географии Владимирской области, обитателях её животного и растительного мира, причём, - не всегда милых и приятных. Участие в фестивале принимают 80 ребят.
Галина Есякова, председатель владимирской областной организации Всероссийского общества охраны природы, заслуженный эколог России:
- От каждого человека, даже такого маленького - зависит очень многое, когда он поймёт, что нельзя бросать мусор, что нельзя ломать деревья, что нужно защищать животных, делать что-то для сохранения природы, - тогда у него воспитывается уже такой менталитет, и он дополнительно получает экологические знания. Тогда мы от многих проблем просто уходим.
Даже если эти школьники и не станут в будущем настоящими экологами, то хотя бы будут серьезно относиться к окружающей нас среде и сделают нашу планету немного лучше.
Никита Тарбеев, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".