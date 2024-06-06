В день рождения Александра Пушкина торжественно откроют памятник поэту Гений русской поэзии занял...

В день рождения Александра Пушкина торжественно откроют памятник поэтуГений русской поэзии занял достойное место на Пушкинском бульваре Владимира. В областной столице установлен памятник Александру Пушкину. Монумент торжественно откроют в день рождения поэта, сегодня - 6 июня.Во Владимире солнце русской поэзии увековечили в бронзе. Автор памятника Александру Пушкину - заслуженный художник России Игорь Черноглазов.Размер скульптуры - два метра семьдесят сантиметров. С постаментом - три метра 30 см.Вес скульптуры - почти 700 килограммов, гранитного основания - три тонны.Художник изобразил поэта идущим в сторону Болдина. Александр Пушкин останавливался во Владимире в 1830-ом. В свое имение он ехал по муромскому тракту. Поездка задержалась на долгих три месяца из-за эпидемии холеры в Нижегородской губернии. В "Болдинскую осень" поэт написал 32 лирических стихотворения, завершил роман "Евгений Онегин", а также создал "Маленькие трагедии" и "Повести Белкина".Игорь Черноглазов - скульптор, заслуженный художник России, автор памятника Пушкину:- Он останавливался, чтобы сменить коней, для того чтобы. Вы знаете тут даже камень вот этот , который мы сейчас видим он из Питера и поэтому вот эта дорога из Питера в Болдино, которая проходила через Владимир она очень значима получается для нас и сам Пушкин собственно у меня в движении идущий по Муромской дорожке в сторону Болдина.