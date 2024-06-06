Фестиваль пройдет 8 и 9 июня в парке «Сказка». За два дня семь мастеров создадут следующие деревянные скульптуры: Русалка, Жар-птица, Царевна-лебедь, Петух из сказки “Шамаханская царица”,

Фестиваль пройдет 8 и 9 июня в парке «Сказка». За два дня семь мастеров создадут следующие деревянные скульптуры: Русалка, Жар-птица, Царевна-лебедь, Петух из сказки “Шамаханская царица”, Кикимора, Домовой, Старичок Лесовичок. Открытие турнира пройдет в субботу в 11 часов утра. А с 12 до 18 будут проходить мастер-классы по резьбе по дереву. В воскресенье мастера продолжат