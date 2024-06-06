В ближайшие субботу и воскресенье, 8 и 9 июня, в Гусь-Хрустальном состоится второй по счёту фестиваль резьбы бензопилой по дереву.

В ближайшие субботу и воскресенье, 8 и 9 июня, в Гусь-Хрустальном состоится второй по счёту фестиваль резьбы бензопилой по дереву. Об этом рассказала правительства Владимирской области.Известно, что в мероприятии примут участие 7 мастеров. Всего за два дня им предстоит изготовить деревянные скульптуры, среди которых будут фигуры русалки, жар-птицы, кикиморы и других сказочных персонажей.«Гостей на празднике будут ждать мастер-классы от профессионалов, катание на лошадях, развлечения и много вкусного», - говорится в сообщении пресс-службы.