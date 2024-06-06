В Коврове дисквалифицировали руководителя подрядной фирмы, которая вовремя не завершила ремонт кровель многоквартирных домов.

В Коврове дисквалифицировали руководителя подрядной фирмы, которая вовремя не завершила ремонт кровель многоквартирных домов. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители установили, что с ООО «Техноком» заключили три контракта на сумму более 9 млн рублей. Однако подрядчик не выполнил работу в положенные сроки.В адрес директора ООО «Техноком» было внесено представление. Кроме того, в отношении руководителя возбудили административное дело, по рассмотрению которого назначили дисквалификацию на полгода.«После вмешательства прокурора капитальный ремонт домов завершён в полном объёме», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.