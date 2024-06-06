В Коврове руководитель подрядной организации, не завершивший в срок ремонт крыш многоквартирных...
В Коврове руководитель подрядной организации, не завершивший в срок ремонт крыш многоквартирных домов, дисквалифицирован
Ковровская городская прокуратура провела проверку.
"В сентябре 2023 года между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» и ООО «Техноком» заключены 3 контракта на проведение капитального ремонта кровель многоквартирных домов по улицам Сосновая, Лизы Чайкиной и проспекту Ленина города Коврова на сумму свыше 9 млн рублей", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
В установленные сроки работы подрядной организацией не выполнены.
Таким образом, директору ООО «Техноком» внесено представление, в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении.
Ему назначено наказание в виде дисквалификации на срок 6 месяцев.
После вмешательства прокурора капитальный ремонт домов завершен в полном объеме.
Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области