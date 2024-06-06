Владимирцам на заметку: рейсы в Махачкалу впервые открыты из Иванова Солнечный Дагестан теперь...

Владимирцам на заметку: рейсы в Махачкалу впервые открыты из ИвановаСолнечный Дагестан теперь ближе. Не нужно ехать в столицу, чтобы улететь к морю. Со 2 июня рейсы в Махачкалу впервые открыты из Иванова. Подробнее - в репортаже наших коллег.На регистрацию приглашаются пассажиры первого рейса на Махачкалу. Теперь из Иванова до столицы солнечного Дагестана можно добраться напрямую. Всего 2,5 часа, и вот оно - море и горы! Древние города, великолепная природа Кавказа, национальная кухня, что еще нужно для путешественника?Светлана Гущина:- Так удобно - не нужно никуда заезжать. Летишь прямо из Иванова. Очень близко живу, так что прекрасно...Летят целыми семьями. Забият Каримулаева решила проведать маму и других родных. Сама уже 10 лет живет в Иванове. Раньше, говорит, долго решалась на дальнюю поездку. Было тяжело добираться на перекладных.Забият Каримулаева:- Конечно, удобно, в Москву ехать не надо, прямо сюда, и все, поехали. К обеду дома будем...Сами дагестанцы называют это событие историческим. Впервые Иваново и Махачкалу свяжет воздушный путь.Прямой путь самолетом в Дагестан могут выбрать и жители соседних регионов.Николай Субботин, генеральный директор аэропорта "Иваново":- Рейс уникальный Ни в Ярославле, ни во Владимире, ни в Костроме рейсов нет. Соответственно, мы планируем, что помимо жителей Ивановской области и наши соседи смогут воспользоваться данным перелетом...Полеты осуществляет 110-местный Embraer. Самолет удобный, высокотехнологичный, надежный. Первая загрузка почти полная. Программа перелетов рассчитана до конца сентября. Рейсы - по средам и воскресеньям. Ну, а первый рейс из Махачкалы в Иванове встречали вот таким салютом - водяной аркой.Резеда Нагимова, Виктор Иванов. "Вести-Иваново".