Подобные поправки были предложены Министерством финансов России.

Владимирцев будут поощрять деньгами за сдачу ГТО вкупе с пройденной диспансеризацией. Подобные поправки были предложены Министерством финансов России.Если закон примут, то он начнёт действовать со следующего года. Планируется, что россияне смогут получить налоговый вычет в размере шести тысяч рублей. Вычет можно будет получить в течение 12 месяцев после получения знака ГТО.Подобное решение, по мнению законодателей, замотивирует граждан заниматься спортом и тщательнее обследовать своё здоровье.